Актриса Бледанс заявила о возрождении Крыма под крылом России

Крым под крылом России действительно становится лучше. Об этом в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст» рассказала актриса театра и кино Эвелина Бледанс.

В беседе с блогером Соряном она отметила, что в Крыму во время Украины было многое разворовано, уничтожено и заброшено. По ее словам, сейчас там все возрождается, и полуостров становится все лучше.

«Я какое-то время там не была, и когда я в 2018 году прилетела в аэропорт Симферополя, я обалдела, когда увидела эту роскошь. Раньше я часто туда летала — это был малюсенький симферопольский аэропортик, и тут вдруг такая красота: внешнее и внутреннее убранство. Тогда я поняла: все, что произошло, несет только положительный результат», — рассказала Бледанс.

Также она уточнила, что всегда была вне политики, сторонилась политических обсуждений, а на Украине придумали свое толкование некогда сказанных ею фраз.

«Тогда было взято мое интервью очень стародавнее, и мне перекрыли въезд в Украину, потому что я там говорила, что в Крыму никогда не было надписей на украинской мове. Например, всегда была парикмахерская, и никогда — перукарня. Я узнала, что такое перукарня, когда мы выезжали за Крым, путешествовать на Лиман, ловить раков. А я вроде бы жила в украинском Крыму, и у нас в школе преподавали украинский язык и украинскую литературу», — поделилась актриса.

Она рассказала, что недавно услышала для себя определение «президент мира» и сразу же отнесла его к президенту России Владимиру Путину.

«Если бы выбирали президента мира, разве у Путина есть хоть кто-то в конкуренции? Никого. Поэтому так прекрасно, что нашей Россией правит президент мира. Это уже много лет незаменимый человек. Да, иногда приходится быть для кого-то плохим, на нем огромнейшая ответственность», — сказала актриса.

Кроме того, в новом выпуске проекта она высказалась о попытках сына, живущего в Израиле, повлиять на ее гражданскую позицию.

«Я ему сказала, Коля, давай так: у меня Семен, у меня фонд, у меня дети с особенностями развития, я не хочу вообще влезать ни в какие разговоры, споры. Я живу в России, а значит, я автоматически поддерживаю Россию, где бы я ни родилась, где бы я ни стала звездой», — сказала Бледанс.