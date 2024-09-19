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Стало известно о сильном пожаре в нескольких домах возле ТЦ в Энгельсе

В Летном городке Энгельса произошел пожар в нескольких домах около ТЦ «Военторг»

Пожар произошел в нескольких домах около торгового центра «Военторг» в Летном городке Энгельс в Саратовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Энгельс Онлайн».

По данным очевидцев, горят четыре дома, огонь тушат восемь пожарных расчетов.

Издание «Взгляд-инфо» пишет со сслыкой на ГУ МЧС о возгорании трех домов. По информации СМИ, в одном кирпичном трехэтажном доме горят два подъезда, а в двух других домах — кровля. Угрозы распространения огня на другие постройки нет. Пожарным удалось локализовать пламя на площади 2000 кв. метров. Сообщается, что из одного дома эвакуировали мужчину.

13 сентября в Энгельсе на предприятии по переработке масла вспыхнул пожар. Инцидент произошел на промышленной улице около 10:30 утра. По данным спасателей, на производстве загорелось масло в специальных емкостях. Загорелось здание, где рабочие перерабатывали отходы подсолнечного масла. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Для тушения привлекли семь пожарных расчетов.

Ранее в Энгельсе мальчик поджигал мусор с друзьями и обгорел.

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