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«Газета.Ru» стала финалистом премии «Приоритет – 2024»

В финал премии «Приоритет – 2024» отобрали первые 8 компаний

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Пресс-центр Национальной премии «Приоритет-2024»

Экспертный совет десятой национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет – 2024» отобрал первых восемь финалистов конкурса. «Газета.Ru» вышла в финал в номинации «Маркетинг и продвижение промышленных технологий».

Как отметил директор премии «Приоритет – 2024» Евгений Пинаев, уже десятый год подряд эксперты премии выбирают самые лучшие передовые проекты в ведущих отраслях экономики России.

«Нынешний год не исключение. Среди 30 заявок, поступивших в первый отборочный этап конкурса, выбрано 8 проектов и все они помогают отечественным производственным компаниям эффективнее функционировать для достижения наибольших показателей. Приглашаем промышленные предприятия и организации поучаствовать в нашем конкурсе», — отметил он.

Также в финал премии в номинации «Станкостроение» вышла компания «Стан», «Газпром нефть» — в номинации «ИТ-платформа для промышленных предприятий», в номинации «Химия и биотехнологии» — ООО ПК «ЮСТ».

В свою очередь, фармацевтический холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» стал финалистом в номинации «Фармацевтика и микробиология», в номинации «Прорывная технология» — Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, в номинациях «Искусственный интеллект в производстве» и «Металлургия» — АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Отмечается, что заявки на участие во втором отборочном этапе конкурса продолжают приниматься.

Кроме того, в этом юбилейном году была учреждена специальная номинация «Лидер импортозамещения: 10 лет!». В ней могут принять участие только компании-лауреаты и номинанты прошлых лет.

Также в юбилейном году организаторы премии 26 ноября проведут промышленно-технологический форум «Технологии здесь и сейчас!», который завершится церемонией награждения лауреатов премии.

Напомним, генеральным медиапартнером конкурса в этом году стал медиахолдинг Rambler&Co.

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