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Суд арестовал 13 человек в Тутаеве после неповиновения полиции

В Ярославской области 13 человек арестованы после задержаний в Тутаеве

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Ярославский областной суд сообщил, что 13 задержанных в Тутаеве получили по семь суток административного ареста за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Заявление приводит РИА Новости.

«Всего сегодня Тутаевский городской суд Ярославской области рассмотрел 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ », — сказано в сообщении.

18 сентября в социальных сетях начали появляться видеозаписи, на которых было запечатлено задержание нескольких людей в Тутаеве. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ярославской области, в городе были проведены оперативные мероприятия. Впоследствии агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Тутаевского района сообщило, что причиной послужила массовая драка в центральном парке. Представители правоохранительных органов уточнили, что инцидент произошел на улице Соборной. Позднее стало известно, что сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий в городе Тутаеве в Ярославской области задержали 21 человека.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки открыли стрельбу по прохожему из-за замечания.

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