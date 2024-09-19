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В Подмосковье прошел «Фестиваль журавля»

Более 800 человек приняли участие в «Фестивале журавля» в Талдоме

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Комитет по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Талдомского г.о.

В деревне Дмитровка Талдомского округа Московской области прошел ежегодный праздник «Фестиваль журавля», в котором приняли участие 850 человек, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей фестиваля выступили фольклорные коллективы школ искусств округа, а местные производители показали продукцию на журавлиную тематику.

Также для детей и их родителей провели творческие мастер-классы, а также гостей угощали чаем из дровяного самовара.

Для всех желающих сотрудники заказника провели лекции в музее болот и экскурсии к местам обитания журавлей.

В рамках «Фестиваля журавля» состоялся гастрономический фестиваль «Оранжевое солнце». Для участия в нем надо было приготовить блюдо из овощей и фруктов оранжевого цвета. Победителей наградили дипломами и памятными призами.

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