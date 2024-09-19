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В Минпросвещения оценили ситуацию с числом детей мигрантов в школах

Минпросвещения: в некоторых школах детей иностранцев больше, чем местных

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Jake Warga/Global Look Press

В некоторых российских образовательных учреждениях наблюдается превышение соотношения детей иностранных граждан и местных школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает ТАСС.

«В таких ситуациях важно принять дополнительные меры для эффективной адаптации учащихся», — говорится в сообщении.

По данным образовательного ведомства, в числе мер учителям необходимо проводить ряд дополнительных занятий по русскому языку, а также психолого-педагогическому сопровождению учеников.

19 сентября Минпросвещения России также сообщало, что прорабатывает законодательные инициативы по обязательному прохождению языковой диагностики детьми мигрантов. По данным ведомства, эти методы позволят заблаговременно организовать дополнительные занятия для таких учеников, чтобы помочь им в знании русского языка.

Накануне в образовательном ведомстве рекомендовали школам и дошкольным учреждениям ограничить число детей-мигрантов, которые не владеют или владеют на слабом уровне русским языком. Минпросвещения призвало ограничить их до трех человек в одном классе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили идею запрета на въезд членов семей мигрантов в Россию.

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