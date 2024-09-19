В Чебоксарах мужчина с осколком бутылки устроил погром в магазине

В Чувашии неизвестный устроил дебош в магазине, мужчина напал на покупателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Про город Чебксары».

По предварительной информации, инцидент произошел в магазине по улице Ашмарина. Мужчина с «розочкой» из разбитой бутылки ворвался в торговую точку и напал на покупателей.

Дебошира удалось скрутить одному из очевидцев произошедшего. На кадрах ролика, опубликованного в сети, заметно, что пол магазина залит кровью. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Информации о пострадавших нет, нападавший задержан правоохранителями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске менеджер автосалона прострелил ногу недовольному покупателю. Во время обсуждения деталей гарантийного ремонта авто, между автомобилистом и менеджером салона возникла ссора, сотрудник прострелил клиенту ногу. Стрелявший заявил, что посетитель вместе с приятелями напал на него. Известно, что пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка.

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