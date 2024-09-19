Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чебоксарах мужчина с осколком бутылки устроил погром в магазине

В Чувашии мужчина напал на покупателей в магазине и попал на видео

В Чувашии неизвестный устроил дебош в магазине, мужчина напал на покупателей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Про город Чебксары».

По предварительной информации, инцидент произошел в магазине по улице Ашмарина. Мужчина с «розочкой» из разбитой бутылки ворвался в торговую точку и напал на покупателей.

Дебошира удалось скрутить одному из очевидцев произошедшего. На кадрах ролика, опубликованного в сети, заметно, что пол магазина залит кровью. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.

Информации о пострадавших нет, нападавший задержан правоохранителями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирске менеджер автосалона прострелил ногу недовольному покупателю. Во время обсуждения деталей гарантийного ремонта авто, между автомобилистом и менеджером салона возникла ссора, сотрудник прострелил клиенту ногу. Стрелявший заявил, что посетитель вместе с приятелями напал на него. Известно, что пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы, проводится проверка.

Ранее две женщины вломились в магазин, избили продавца и обчистили кассу в Кирове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами