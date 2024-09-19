В музее «Атом» наградили победителей конкурса «Научная вселенная»

В музее «Атом» на ВДНХ прошел финал федерального конкурса «Научная вселенная» для старшеклассников и студентов, сообщает пресс-служба конкурса.

Принять участие в проекте могли молодые люди от 14 до 27 лет со всей России. Заявку нужно было подать с 3 июля до 15 сентября. Всего в конкурсе поучаствовали более 275 тысяч человек.

На церемонии на ВДНХ объявили 16 победителей конкурса. Они отправятся в научное путешествие на космодром «Восточный» и будут присутствовать на запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая отправит в космос аппарат Ионосфера-М.

Как подчеркнул замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, одна из приоритетных задач проекта – показать прикладной характер науки и неразрывную связь с реальным сектором экономики, а также значение науки и ученых в формировании технологического суверенитета страны.

«Важно, что наставниками финалистов выступают ведущие молодые ученые – члены координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, лауреаты самых знаковых премий. Надеюсь, такой формат взаимодействия – тет-а-тет с реальными учеными – еще раз вдохновит ребят и определит их выбор идти в науку и строить научную карьеру», — отметил он.

Для участия в конкурсе необходимо было выбрать один из восьми треков, а также пройти два этапа онлайн-тестирования и предложить решение индустриальных кейсов от партнеров.

Среди 160 авторов лучших решений были отобраны 32 финалиста. Свои кейсы участники дорабатывали при поддержке наставников треков. Они предложили проекты по созданию цифровых двойников для космических аппаратов, разработали идеи по развитию инфраструктуры и улучшению экологии при помощи анализа снимков орбитальных спутников, придумали проект выведения раннеспелых сортов сои и многое другое.

Напомним, конкурс реализуется второй год подряд при грантовой поддержке в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» Минобрнауки России. Проект направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований.