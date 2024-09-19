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В Москве стартовал выпускной школы «НКО.Трансформация»

Участники акселератора школы «НКО.Трансформация» представили свои инициативы

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В Москве с 18 по 20 сентября проходит выпускной акселерационной программы Фонда президентских грантов – школы «НКО.Трансформация» 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В ходе мероприятия, 19 сентября, участники представили свои инициативы, разработанные во время обучения.

Отмечается, что это уже третий поток школы. В этом году обучение проходили команды 61 некоммерческой организации. Они были поделены на 14 групп, объединенных темой, с которой работают.

«За полгода участники составили план развития своих организаций на 10 лет вперед и уже начали внедрять в деятельность новые бизнес-процессы. Каждая команда НКО разработала коммуникационную стратегию для привлечения партнеров и благополучателей и предложила конкретные медиапродукты. Среди них – подкасты, телешоу, онлайн-игры, документальные сериалы и выставки, социальная реклама», — говорится в сообщении.

Так, одним из предложенных решений стала серия подкастов «Пока рак не свистнул», в рамках которой люди, победившие диагноз, будут делиться своим опытом: рассказывать о симптомах заболевания и доступном лечении.

Также участники предложили создать медиапроект «Безумные выходные», героями которого станут абсолютно разные семьи: любители путешествий и приверженцы малоподвижного отдыха. Предполагается, что в рамках проекта им подготовят активную программу, а зрители будут следить за их приключениями и узнавать о спортивном досуге в разных регионах России.

В этом году выпускники школы «НКО.Трансформация» представили 14 коммуникационных стратегий, направленных на решение разных социальных вопросов. Инициативы призваны внести вклад в поддержку людей с инвалидностью, детей с ментальными особенностями, семей в трудной жизненной ситуации, сирот и подростков, а также в вовлечение людей в здоровый образ жизни и решение других проблем.

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