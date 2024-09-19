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Иностранец битой проломил голову многодетной матери из-за безответной любви

В Красноярском крае мужчина битой и лопатой избил многодетную мать

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В поселке Емельяново Красноярского края уроженец Таджикистана напал на мать четверых детей и избил ее битой и лопатой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Красноярск. Северный человек».

Инцидент произошел 11 сентября, по словам пострадавшей длительное время ей оказывал знаки внимания иностранец. От матери четверых детей уроженец Таджикистана взаимности не дождался. Навязчивый ухажер преследовал россиянку, мешал проезду ее авто и отобрал у нее ключи.

По данным портала «Красноярский рабочий», гражданский муж женщины с друзьями решил вызвать иностранца на разговор, между мужчинами завязалась потасовка. В ходе конфликта мигрант ударил предмет своей страсти бейсбольной битой по голове.

Многодетная мать потеряла сознание, после чего злоумышленник еще раз ударил ее лопатой. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, с открытой черепно-мозговой травмой, ее госпитализировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее в Саратове мужчина насиловал и силой удерживал в квартире девушку.

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