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Пакистанец установил камеру наблюдения на голове дочери

The Express Tribune: мужчина установил на голову дочери камеру наблюдения

В Пакистане мужчина установил крупную камеру наблюдения на голове дочери, чтобы постоянно следить за ней и охранять ее добродетель. Об этом сообщает The Express Tribune.

«Родители делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих детей, и этот гражданин Пакистана подал пример», — говорится в публикации.

Ролик, в котором девушка с внушительных размеров белой камерой наружного наблюдения на голове, которую, как правило, устанавливают в магазинах, отвечает на вопросы, стал вирусным в социальных сетях. Видео называлось: «Новый уровень безопасности».

Сама девушка заявила, что ее отец предложил ей такой необычный метод защиты от возможных неприятностей, когда его не будет рядом. С помощью камеры ответственный родитель следит за ее передвижениями в течение всего дня и в любой момент может так или иначе прийти на помощь.

Сама девушка не видит в этой камере неудобств и довольна такой опекой со стороны отца.

Ранее в Липецкой области школьник попросился в детский дом.

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