ФСБ задержала жителя Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по региону задержали 49-летнего местного жителя. Об этом РИАЦ сообщил источник в силовом ведомстве.

Как пишет РИАЦ, обвиняемый мужчина в прошлом уже имел судимость. В этот раз, как утверждается, он через личный аккаунт в соцсети разместил комментарий в открытом доступе, в котором поддержал деятельность террористических организаций, запрещенных в России. В с чем сотрудники ФСБ и задержали его.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы. В настоящее время продолжается расследование.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, которого заподозрили в причастности к финансированию международной террористической организации. В спецслужбе заявили, что подозреваемый перевел деньги лицу, в отношении которого сотрудники ФСБ уже возбуждали уголовное дело.

Ранее сообщалось о задержании жителя Мариуполя по подозрению в госизмене.