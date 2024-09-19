В Ростовской области мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке

В Аксайском районе Ростовской области устанавливаются обстоятельства совершения противоправных действий в отношении 14-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 16 сентября. Школьница из поселка Щепкин ждала на остановке автобус, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Незнакомец начал приставать к 14-летней девочке, злоумышленника спугнули прохожие, он успел скрыться с места происшествия.

Подозреваемого в домогательствах в отношении ребенка удалось задержать. По данным Telegram-канала Don Mash, им оказался 31-летний мигрант. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого сообщалось, что в Саратове двое иностранцев приставали к девочкам в магазине. Мужчины, предположительно цыганской национальности, начали оказывать знаки внимания двум несовершеннолетним девочкам. Когда подруги вышли, молодые люди пытались насильно усадить их в машину и увезти в неизвестном направлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Инцидентом также заинтересовались в СК России.

Ранее во Владивостоке мигрант пытался раздеть двух девочек в подъезде жилого дома.