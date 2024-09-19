Ребенка с разрывом печени, пострадавшего в ДТП, спасли рязанские врачи

Медики областной клинической больницы Рязани спасли 14-летнего подростка, который месяц находился в коме после ДТП. Об этом сообщает портал «Рязанские новости».

Подросток поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, мальчик попал в ДТП. Школьник впал в кому, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. У пострадавшего были диагностированы разрыв печени и селезенки, ушибы легких и сердца, компрессионный перелом позвоночника, переломы конечностей.

Месяц потребовался специалистам, чтобы вернуть ребенка к нормальной жизни. Мальчик заново учился есть и передвигаться. Ему было проведено несколько операций. Сейчас школьник проходит курс реабилитации и может ходить при помощи костылей, ему предстоит длительный курс лечения. Врачи дают хорошие прогнозы на полное восстановление пациента.

До этого сообщалось, что в Рязани врачи Областной детской клинической больницы спасли четырехлетнюю девочку с тяжелыми травмами после нападения крупной собаки. Девочке провели многочасовую операцию, во время которой удалили нежизнеспособную почку, ушили сосуды, мочеточник, двенадцатиперстную кишку. Пациентка провела больше месяца и уже готовится к выписке.

Ранее в Подмосковье подросток спас двух детей из горящей квартиры и отравился угарным газом.