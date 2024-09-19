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В Wildberries назвали «верхом цинизма» действия адвокатов Бакальчука

В Wildberries прокомментировали арест Бакальчука и действия его адвокатов

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Кадр из видео/Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Wildberries продолжает следить за ситуацией с арестом Владислава Бакальчука после стрельбы возле офиса компании в Москве. Официальный комментарий опубликовала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ — «РВБ».

В Wildberries обещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате стрельбы.

«В столичных больницах остаются сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов, раненные во время вооруженной атаки. Мы внимательно следим за их состоянием», — говорится в сообщении.

Компания внимательно следит за ситуацией с арестом Владислава Бакальчука — мужа основательницы и главы Wildberries Татьяны Бакальчук. Там добавили, что считают действия его адвокатов «верхом цинизма» за попытки «выставить нападавших жертвами».

До этого адвокаты сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука прокомментировали предъявленные ему обвинения и назвали произошедшее провокацией «РВБ».

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее Бакальчука обвинили в убийстве после стрельбы у офиса Wildberries.

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