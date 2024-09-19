В Новошахтинске 12-летний мальчик размахивал пистолетом с балкона и напугал прохожих

В Новошахтинске жители многоэтажки вызвали полицию, заметив на балконе ребенка, который размахивал оружием. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошел в поселке Западный, вооруженного подростка на балконе заметили жители многоэтажки. Мальчик размахивал предметом, похожим на ружье. На место прибыл наряд полиции, силовикам пришлось оцепить территорию двора.

Выяснилось, что мальчик проживает в одной из квартир многоэтажки, мотивы его действий неизвестны, какое оружие было у несовершеннолетнего, устанавливается. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге ученика седьмого класса задержали за стрельбу. По словам самого стрелка, он хотел попробовать в действии травматический пистолет, который заказал на маркетплейсе, поэтому открыл стрельбу по зданию, не зная, что внутри работают военные психологи.

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