«Конченное хамло»: директор Кашпировского объяснил стычку с журналистами

Представитель Анатолия Кашпировского Сергей прокомментировал информацию о нападении на корреспондентов SHOT. Как он заявил «Газете.Ru», журналисты подошли к психотерапевту после выступления, стали его снимать без разрешения и называть «мошенником» — его помощникам это не понравилось.

«Четыре хамоватых мужика с какой-то женщиной, конченное хамло, ни с того ни с сего при выходе Анатолия Михайловича с площадки просто вдруг начали его снимать, тыкать ему в лицо своими телефонами и орать ему «мошенник». Им сказали не снимать. Никто не договаривался съемке. Анатолий Михайлович при этом сел в машину вместе со своей супругой, они благополучно уехали. Помощники Анатолия Михайловича посоветовали этим ребятам впредь, если им нужна какая-то информация, обращаться официально. Они показали какое видео, когда они довели наших ребят до белого каления? Наши ребята очень корректные, но не надо доводить до крайней степени. Журналисты, если они так себя именуют, себя точно так не ведут. Он [Кашпировский] даже не обратил внимания на них. Он сел в машину и все, потому что с дураками связываться — сам дураком станешь. Уже когда не получилось людям по-человечески, по-доброму, объяснить, что то, что они делают, это неправильно. Им объяснили популярно, что так нельзя», — сказал он.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Кашпировский вместе с женой и ассистентами напали на корреспондентов издания на выходе из концертного зала. Конфликт произошел, когда журналисты подошли к нему с вопросом: «Говорят, ваши сеансы не помогают». По версии канала, супруга Кашпировского попыталась выбить телефон из рук автора видео, а ассистенты обматерили и оскорбляли его коллег.

Ранее директор Кашпировского заявил, что психотерапевт не заработал 6 млн рублей за четыре дня выступлений, как утверждают СМИ.