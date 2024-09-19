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В Коми произошла вспышка энтеровируса в детсаду

Роспотребнадзор: 25 человек заразились энтеровирусом в детсаду в Сыктывкаре

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Depositphotos

Энтеровирусную инфекцию обнаружили в детском саду Сыктывкара (Республика Коми), вирусом заразились 25 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Коми проводят эпидрасследование по факту регистрации энтеровирусной инфекции в детском саду №74 города Сыктывкара, – уточнили в ведомстве.

С 12 сентября в детском саду ввели карантин до особого распоряжения.

До этого в Кабардино-Балкарии 200 человек обратились к медикам с признаками кишечной инфекции.

Ранее россиянам рассказали, может ли энтеровирус из США вызвать пандемию.

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