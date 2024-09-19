Нижегородский подросток завел девочку в заброшенный дом и надругался над ней

В Нижегородской области 17-летнего подростка заподозрили в надругательстве над 13-летней девочкой в заброшенном доме. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает NewsNN.

По информации издания, инцидент произошел 7 сентября в рабочем поселке Ветлужский, расположенном в Краснобаковском округе. Предварительно, подросток надругался над девочкой в заброшенном здании.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. Материалы дела передали в Следственный комитет. Сообщается, что ранее подросток не состоял на учете.

До этого в надругательстве над семилетней девочкой в Петербурге заподозрили 13-летнего школьника. Мальчика доставили в следственный отдел.

Ранее в Саратовской области отец с сыном отбили ребенка у педофила.