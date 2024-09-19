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В Саратове двое иностранцев пытались силой затащить в автомобиль двух девочек

В Саратове двое мужчин пытались похитить двух девочек

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Саратове двое иностранцев приставали к девочкам в магазине и пытались насильно усадить детей в машину. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в магазине «Магнит» по улице Бурова. По данным местных СМИ, двое мужчин, предположительно цыганской национальности, начали оказывать знаки внимания двум несовершеннолетним девочкам. Когда подруги вышли, молодые люди пытались насильно усадить их в машину и увезти в неизвестном направлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Инцидентом также заинтересовались в СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге прохожие задержали гражданина Киргизии, который приставал к 13-летней девочке. Мигрант подсел к пострадавшей на скамейку возле Дворца молодежи и совершил действия сексуального характера. Испуганная школьница обратилась к взрослым, оказавшимся поблизости, и рассказала о произошедшем. Прохожие не растерялись, скрутили мужчину на автобусной остановке и вызвали полицию.

Ранее во Владивостоке мигрант пытался раздеть двух девочек в подъезде жилого дома.

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