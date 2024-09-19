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Карел решил заработать и инвестировал в мошенников 2 млн рублей, взятых в кредит

В Карелии мужчина потерял 2 млн рублей, инвестировав в мошенников

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Depositphotos

В Карелии 41-летний мужчина решил заработать и инвестировал взятые в кредит деньги в мошенников. Об этом сообщает stolicaonego.ru.

По информации издания, житель Кондопожского района увидел в интернете рекламу дополнительного заработка, перешел по ссылке и оставил свои данные. После этого в мессенджере с ним связался неизвестный, который объяснил ему, как играть на бирже. Следуя инструкциям незнакомца, россиянин перевел на указанные им счета свои сбережения, думая, что инвестирует средства и получит доход.

После этого «наставник» убедил мужчину, что для получения крупного заработка необходимо вложить больше денег. Под давлением афериста карел взял кредит почти на 2 млн рублей и «инвестировал» эти средства в преступников.

Вывести свои деньги мужчина так и не смог. Поняв, что его обманули, россиянин обратился в полицию. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

Ранее калининградка из-за мошенников лишилась жилища и 3,5 млн рублей, взятых в кредит.

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