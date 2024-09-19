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Врач объяснила, как предотвратить появление пигментных пятен

Врач Ливахова: солнцезащитный крем предотвратит появление пигментных пятен

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Helen Iv/Shutterstock/FOTODOM

Пигментные пятна возникают из-за избытка меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи. Как не допустить их появления, рассказала заведующая стационарным отделением Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Светлана Ливахова.

«Пигментные пятна — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что кожа нуждается в защите и уходе. Профилактика является ключевым моментом в борьбе с гиперпигментацией», — отметила врач.

Она посоветовала использовать солнцезащитный крем с SPF 30 ежедневно, независимо от погоды, носить головные уборы и избегать пребывания на солнце с 10:00 до 16:00. Кроме того, по ее словам, следует выбирать мягкие очищающие средства, придерживаться сбалансированного питания и отказаться от вредных привычек.

Согласно исследованию BestDoctor, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», более половины опрошенных россиян (51%) не знают правил нанесения средств с SPF, а 69% обгорают на солнце хотя бы 1 — 2 раза за сезон.

46% респондентов отметили, что пользуются солнцезащитными кремами редко, только при выезде за город или на пляж. 41% опрошенных вообще не используют подобные средства. Только 13% россиян отметили, что пользуются средствами с SPF на ежедневной основе. При этом 63% из этой группы редко обновляют крем на коже в течение дня, 19% делают это регулярно, еще 18% — наносят только один раз перед выходом на улицу.

Ранее косметолог рассказала, как бороться с пигментацией.

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