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Россиянин жестоко избил девушку, отказавшуюся от близости с ним

Челябинец жестоко избил девушку, которая отказалась от близости с ним

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Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/VK

В Челябинской области 37-летний местный житель жестоко избил девушку после того, как она отказалась переспать с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Троицке в ночь на 11 сентября. Девушка отдыхала в баре с новым знакомым в общей компании друзей. Под утро потерпевшая хотела вызвать такси, но не смогла, так как у ее телефона села батарейка. Ее новый знакомый предложил зайти к нему домой, чтобы подзарядить телефон. По словам пострадавшей, как только они зашли в квартиру к мужчине, он начал приставать к ней. Когда девушка отказала ему в близости, накинулся на нее кулаками и сильно избил ее.

Издевательства прекратили соседи, которых побеспокоил шум. После этого потерпевшей удалось сбежать к подруге: оттуда она вызвала врачей и полицию.

В отношении агрессора возбуждено два уголовных дела. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабежи, кражи, насилие в отношении представителей власти.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина избил женщину и выбросил ее с балкона.

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