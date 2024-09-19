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Назван лучший тренажер для изучения иностранного языка

Коуч Гуревич: путешествия являются лучшим тренажером для изучения языков

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Shutterstock/BearFotos

Путешествия — это не только возможность сменить обстановку, полюбоваться красивыми видами и окунуться в другую культуру, но и лучший тренажер для изучения иностранных языков. Об этом в беседе с РИАМО сообщила языковой коуч экспертов и предпринимателей, топ тренер по снятию языкового барьера Ольга Гуревич.

«Именно в путешествиях английский перестает быть академическим предметом и начинает выполнять свое главное предназначение — инструмент для общения. И тут свои правила игры. <...> Всем все равно, использовали вы Past Simple или Present Perfect, или вообще сморозили белиберду. Либо вы понимаете людей, и они вас понимают, либо нет», — отметила Гуревич.

Она посоветовала относиться к общению с местными людьми, особенно если неловко или страшно, как к исследованию. Языковой возраст человека может быть небольшим, но глупым его это не делает никак, подчеркнула специалист.

До этого стало известно, что почти каждый третий россиянин (28%) испытывает добрую зависть к тем, кто знает английский язык и считает, что знать английский — это очень круто.

Ранее в МВД назвали число находящихся в России иностранцев.

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