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Москвичке, которую бывший парень обрил налысо и преследовал, отказали в возбуждении дела

Москвичке, которую бывший парень обрил налысо, отказали в возбуждении дела

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Global Look Press

Жительнице Москвы отказали в возбуждении уголовного дела против ее бывшего ухажера, который обрил ее налысо и преследовал, так как не нашли в его действиях состава преступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации СМИ, 34-летняя женщина скрывается от экс-сожителя с 2023 года. Мужчина несколько лет издевался над ней: брил налысо, следил за ней, разместив в ее квартире камеры, брал с нее долговую расписку. Из-за этого потерпевшая сменила место жительства. Она написала на мужчину заявление в полицию, но возбуждать дело против ее преследователя не стали.

Москвичка переживает, что без участия правоохранителей, ее бывший парень уйдет от ответственности и продолжит заниматься сталкингом.

До этого в Петербурге мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу из-за ревности.

Ранее в Приморье мужчина искалечил бывшую девушку, чтобы она не могла работать.

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