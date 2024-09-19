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На Украине очередного священника УПЦ обвинили в поддержке России

СБУ предъявила обвинение в поддержке России клирику монастыря УПЦ в Киеве

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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение священнослужителю одного из киевских монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В ходе обысков по месту нахождения фигуранта в помещениях монастыря обнаружены доказательства преступных действий, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве. Следствие сообщает, что клирик в соцсетях якобы «поддерживал действия России», а также распространял фейки об общественно-политической ситуации на Украине. В результате предъявленных обвинений священнику грозит пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

УПЦ подвергается на Украине систематическим гонениям. Так, 20 августа, Верховная рада Украины приняла закон о фактическом запрете деятельности организации на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев, позже его подписал президент страны Владимир Зеленский.

Этот документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Ранее Кустурица заявил о «временно изолированном» Боге на Украине.

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