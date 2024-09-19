В Германии осудят школьника, который призывал возродить Освенцим

Суд Франкфурта-на-Майне ведет дело против 19-летнего местного жителя, который планировал совершить в Германии госпереворот, чтобы изгнать из страны «мигрантов и евреев». Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском» (признан в РФ иностранным агентом).

Юноша планировал переворот с ноября 2021 года. На купленном семьей 3D-принтере он распечатал 40 деталей для изготовления автомата. В школе он демонстрировал одноклассникам нацистское приветствие, а в публичных переписках не раз заявлял, что поддерживает Гитлера.

«Всем паразитам место в Освенциме», — приводит издание слова обвиняемого, которые тот говорил в беседе со сверстниками.

По информации издания, молодой человек уже восемь месяцев находится под стражей. В заключении он окончил школу с отличием.

Юноша участвует в воспитательной программе, направленной на отказ от экстремистских идей.

Приговор обвиняемому должны огласить до конца текущего года.

Ранее во Франции более 180 школьников отстранили от занятий за экстремизм.