Суд по банкротству супруга Блиновской Алексея отложен

Суд по банкротству мужа блогера Елены Блиновской Алексея отложен до 17 октября для выяснения его местонахождения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ставится вопрос об отложении судебного заседания в целях запроса сведений у органов Следственного комитета и министерства обороны, проходит ли действительно в настоящее время Блиновский военную службу или был задержан в рамках уголовного дела, где находится», — поделилась судья Виктория Белякова.

Судебное заседание прошло в четверг в Арбитражном суде Ярославской области. Сам Блиновский на заседании отсутствовал.

До этого «Известия» писали, что Блиновского заметили в Москве. Собеседник издания рассказал, что мужчина не скрывается от правоохранительных органов и часто приезжает домой.

Он также добавил, что настроение у бизнесмена «невеселое».

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО.