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Суд по банкротству супруга Блиновской Алексея отложен

РИАН: суд по банкротству Блиновского отложен до выяснения его местонахождения

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Пресс-служба Пресненского суда

Суд по банкротству мужа блогера Елены Блиновской Алексея отложен до 17 октября для выяснения его местонахождения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ставится вопрос об отложении судебного заседания в целях запроса сведений у органов Следственного комитета и министерства обороны, проходит ли действительно в настоящее время Блиновский военную службу или был задержан в рамках уголовного дела, где находится», — поделилась судья Виктория Белякова.

Судебное заседание прошло в четверг в Арбитражном суде Ярославской области. Сам Блиновский на заседании отсутствовал.

До этого «Известия» писали, что Блиновского заметили в Москве. Собеседник издания рассказал, что мужчина не скрывается от правоохранительных органов и часто приезжает домой.

Он также добавил, что настроение у бизнесмена «невеселое».

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО.

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