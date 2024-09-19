Названы полезные гаджеты для пожилых

Среди полезных гаджетов для пожилых людей, помимо смартфона, можно выделить умные часы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько. Он напомнил, что с помощью этого устройства можно отслеживать состояние здоровья человека.

«У них много полезных функций — шагомер, измерение пульса, давления», — пояснил Скалько.

Он добавил, что полезной может стать и умная колонка, которая слышит человека даже на другом конце комнаты.

Эксперт также привел статистические данные, согласно которым, у 75% опрошенных граждан в возрасте 56-70 лет имеются смартфоны.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что лепка, шитье и вязание могут поддержать мелкую моторику в пожилом возрасте.

Специалист уточнила, что мелкая моторика поддерживает мозговую деятельность, положительно влияет на речь и память, а также позволяет продолжать самостоятельно наливать чай, пришивать пуговицы, чистить зубы, вставлять ключ в замок и так далее.

Ранее ученые нашли препарат, который может замедлить старение мозга.