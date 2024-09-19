Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы полезные гаджеты для пожилых

Преподаватель Скалько: умные часы пригодятся для людей старшего поколения

close
Ingram Images/Global Look Press

Среди полезных гаджетов для пожилых людей, помимо смартфона, можно выделить умные часы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько. Он напомнил, что с помощью этого устройства можно отслеживать состояние здоровья человека.

«У них много полезных функций — шагомер, измерение пульса, давления», — пояснил Скалько.

Он добавил, что полезной может стать и умная колонка, которая слышит человека даже на другом конце комнаты.

Эксперт также привел статистические данные, согласно которым, у 75% опрошенных граждан в возрасте 56-70 лет имеются смартфоны.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева до этого говорила, что лепка, шитье и вязание могут поддержать мелкую моторику в пожилом возрасте.

Специалист уточнила, что мелкая моторика поддерживает мозговую деятельность, положительно влияет на речь и память, а также позволяет продолжать самостоятельно наливать чай, пришивать пуговицы, чистить зубы, вставлять ключ в замок и так далее.

Ранее ученые нашли препарат, который может замедлить старение мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами