В Госдуме указали на проблемы с законопроектом об обязательной семейной медиации

В законопроекте об обязанности разводящихся россиян посещать семейного психолога есть пробелы. В том числе непонятно, кто будет оплачивать сеансы, каждый из которых стоит порядка 2,5 тыс. рублей, рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в пресс-центре НСН.

Оплата услуг по семейной медиации должна либо проводиться за счет государства, либо ложиться на плечи разводящихся людей. Также есть вопрос с тем, кто именно будет выступать медиатором, так как это должен быть человек с высокой квалификацией.

«Думаю, мы решим эти вопросы с привлечением экспертов», — пообещал депутат.

Он также отметил, что семейная медиация позволит сохранить 15% браков на грани развода. Особенно действенной, по его мнению, она станет для супругов, столкнувшихся с непониманием.

Напомним, в Госдуме намерены обязать россиян посещать консультации у семейного психолога при разводе. Соответствующую инициативу подготовил депутат Игорь Антропенко. Это правило предлагается применять в случае наличия у пары несовершеннолетних детей или возражения одного из супругов против развода.

Ранее психолог объяснил, поможет ли примирительная процедура снизить число разводов.