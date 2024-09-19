Маг Кашпировский напал на журналистов

Экстрасенс и психотерапевт Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов SHOT. Об этом пишет Telegram-канал издания.

«Маг, который почти три часа рассуждал о высоком, не смог ответить на вопрос о хейте в его сторону», — говорится в публикации.

По данным источника, Кашпировский вышел из концертного зала в сопровождении нескольких крупных помощников и жены Гулизар Чалбашовой. Супруга эзотерика занимается социальными сетями психотерапевта. После вопросов журналистов женщина набросилась на одного из них и едва не выбила телефон из рук.

Shot пишет, что вопроса о критике не вынес и сам 85-летний маг — он тоже предпринял попытку атаковать корреспондента издания. В свою очередь, как сообщает источник, помощник гипнотизера пообещал журналистам SHOT импотенцию, от которой так часто лечит сам Кашпировский.

Кашпировский является кандидатом медицинских наук, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. Свою популярность экстрасенс приобрел после показа в 1989 году телесеансов психотерапии.

Ранее в Польше появилась партия экстрасенсов.