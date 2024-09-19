Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маг Кашпировский напал на журналистов

SHOT: Кашпировский напал на журналистов после вопроса о хейте

close
Игорь Костин/РИА «Новости»

Экстрасенс и психотерапевт Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов SHOT. Об этом пишет Telegram-канал издания.

«Маг, который почти три часа рассуждал о высоком, не смог ответить на вопрос о хейте в его сторону», — говорится в публикации.

По данным источника, Кашпировский вышел из концертного зала в сопровождении нескольких крупных помощников и жены Гулизар Чалбашовой. Супруга эзотерика занимается социальными сетями психотерапевта. После вопросов журналистов женщина набросилась на одного из них и едва не выбила телефон из рук.

Shot пишет, что вопроса о критике не вынес и сам 85-летний маг — он тоже предпринял попытку атаковать корреспондента издания. В свою очередь, как сообщает источник, помощник гипнотизера пообещал журналистам SHOT импотенцию, от которой так часто лечит сам Кашпировский.

Кашпировский является кандидатом медицинских наук, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. Свою популярность экстрасенс приобрел после показа в 1989 году телесеансов психотерапии.

Ранее в Польше появилась партия экстрасенсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами