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Мэр Ялты Павленко покинула свой пост

Мэр Ялты Павленко покинула свой пост по истечении срока полномочий

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Илья Выдревич/ТАСС

Глава администрации городского округа Ялты Янина Павленко покинула пост по истечении срока полномочий. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Почти четыре замечательных года пролетели, как один миг!» — написала она.

Павленко поблагодарила главу республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова за сотрудничество. Она заявила, что вместе с командой единомышленников ей удавалось трудиться на благо города все эти четыре года.

Павленко добавила, что готова подать соответствующие документы, чтобы снова претендовать на пост главы Ялты.

В начале года стало известно, что в Крыму из-за «недопустимых просчетов» во время работы в 2023 году покинет свой пост глава регионального Минсельхоза Андрей Савчук, а его заместителю Алиме Зарединовой объявлен строгий выговор.

Ранее мэр Ялты предложила проводить в городе аналог Евровидения.

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