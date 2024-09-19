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Бакальчуку предъявили обвинение

Forbes: Бакальчуку предъявили обвинение после стрельбы у офиса Wildberries

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Кадр из видео/Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Совладельцу маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение после стрельбы у офиса Wildberries, в результате которой погибли два человека. Об этом Forbes сообщили адвокаты предпринимателя.

Предпринимателю предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство, а также в покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве.

Накануне вечером Бакальчука вызвали на беседу в правоохранительные органы. Бизнесмена задержали на 48 часов.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение.

По данным Следственного комитета, в результате конфликта пострадали семь человек. В их числе были двое сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что двоих пострадавших спасти не удалось.

После стрельбы Бакальчук заявил, что на него и его команду «пытались совершить нападение», когда предприниматель приехал на переговоры по поводу остановки строительства новых складов Wildberries.

Ранее в сети появилось видеообращение Татьяны Бакальчук к мужу.

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Стрельба в офисе Wildberries
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