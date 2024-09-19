В Уссурийске ликвидировали пожар на складе стройматериалов

Крупный пожар на складе со стройматериалами в Уссурийске полностью ликвидировали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожар на складе стройматериалов в Уссурийске полностью ликвидирован», — проинформировали в ведомстве.

До этого МЧС сообщило о ликвидации открытого горения площадью 3 тыс. кв. м на складах в Уссурийске.

В Уссурийске больше суток горели пять складов. Огонь также перекинулся на крышу соседнего трехэтажного административного здания. Кровля двух складов обрушилась. К борьбе с огнем были привлечены сто человек, 26 единиц техники и два пожарных поезда из Сибирцево и Владивостока. Что стало причиной пожара, пока не сообщалось. Он возник неподалеку от китайского рынка «ВаньЯнь».

Днем 18 сентября спасатели сообщали о локализации пожара на складе. По словам местных жителей, пожар начался после возгорания автомобиля и последовавшего за ним взрыва.

Ранее очевидцы опубликовали кадры мощного пожара на рынке в Уссурийске.