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Силовики задержали Владислава Бакальчука

РБК: силовики задержали мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука

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Кадр из видео/Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Силовики задержали мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержание произошло в среду после перестрелки возле офиса компании, расположенного в бизнес-центре «Романов Двор». По информации Forbes, в четверг утром ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и в самоуправстве.

По словам адвоката Бакальчука, на бизнесмена при попытке попасть в офис маркетплейса было совершено нападение со стороны «вооруженной охраны Wildberries», в числе которой был «вооруженный террорист».

Стрельба произошла днем 18 сентября. Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук вместе с вооруженными людьми попытались захватить здание. Сам мужчина не согласился с обвинениями, назвав целью своего визита в бизнес-центр заранее назначенные переговоры с нынешним руководством фирмы.

Ранее Бакальчук со слезами обратилась к мужу.

Все новости на тему:
Стрельба в офисе Wildberries
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