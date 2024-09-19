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В полиции раскрыли подробности о ночных задержаниях в Тутаеве

МВД РФ: ночью в Тутаеве задержали 21 человека, изъяв семь единиц оружия

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Телеграм-канал «Мой Тутаев»

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий в городе Тутаеве в Ярославской области задержали 21 человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления министерства внутренних дел РФ.

В заявлении уточняется, что стражам порядка помогали члены специальных подразделений Росгвардии.

«Оперативниками <...> проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что у взятых под стражу людей изъяли семь единиц травматического оружия. Кроме того, правоохранители составили в их отношении административные протоколы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Сейчас специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

18 сентября в социальных сетях начали появляться видеозаписи, на которых было запечатлено задержание нескольких людей в Тутаеве. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ярославской области, в городе были проведены оперативные мероприятия.

Впоследствии агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Тутаевского района сообщило, что причиной послужила массовая драка в центральном парке. Представители правоохранительных органов уточнили, что инцидент произошел на улице Соборной.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки открыли стрельбу по прохожему из-за замечания.

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