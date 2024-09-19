Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили идею исключить гольф и чирлидинг из уроков физкультуры в школах

Депутат Харченко поддержала идею исключить гольф из уроков физкультуры в школах

close
Depositphotos

Инициатива исключить гольф и чирлидинг из нормативных документов, которые регулируют программу образования в российских школах, является правильной. Таким мнением в беседе с интернет-изданием «Абзац» поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Она призналась, что ее удивило наличие этих модулей в школьной программе.

«Есть секции чирлидинга, но девочки там занимаются дополнительно, не в рамках урока физкультуры. Это программы дополнительного образования, причем не в учреждениях образования, а в спортивных образовательных учреждениях при секциях по баскетболу. Считаю, что правильное решение, если [это] где-то было [в школах]», – отметила Харченко.

По ее словам, уроки физкультуры должны укреплять здоровье школьников и развивать «традиционные духовно-нравственные ценности».

19 сентября Министерство просвещения России предложило убрать из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, так как «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям. Кроме того, Минпросвещения предложило исключить из программы практики массажа, банных процедур в связи с возрастной психофизиологией школьников; информацию об иностранных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учеников к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта».

Ранее в Госдуме призвали включить в школьную программу не только гольф, но и лапту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами