В Госдуме оценили идею исключить гольф и чирлидинг из уроков физкультуры в школах

Инициатива исключить гольф и чирлидинг из нормативных документов, которые регулируют программу образования в российских школах, является правильной. Таким мнением в беседе с интернет-изданием «Абзац» поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Она призналась, что ее удивило наличие этих модулей в школьной программе.

«Есть секции чирлидинга, но девочки там занимаются дополнительно, не в рамках урока физкультуры. Это программы дополнительного образования, причем не в учреждениях образования, а в спортивных образовательных учреждениях при секциях по баскетболу. Считаю, что правильное решение, если [это] где-то было [в школах]», – отметила Харченко.

По ее словам, уроки физкультуры должны укреплять здоровье школьников и развивать «традиционные духовно-нравственные ценности».

19 сентября Министерство просвещения России предложило убрать из уроков физкультуры в российских школах гольф и чирлидинг, так как «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям. Кроме того, Минпросвещения предложило исключить из программы практики массажа, банных процедур в связи с возрастной психофизиологией школьников; информацию об иностранных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учеников к истории, опыту и ценностям отечественной физической культуры и спорта».

Ранее в Госдуме призвали включить в школьную программу не только гольф, но и лапту.