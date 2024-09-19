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Петербургский подросток попал в реанимацию после взрыва ресивера в автомастерской

«Фонтанка»: в Петербурге взорвавшийся ресивер отправил подростка в реанимацию

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Depositphotos

В Петербурге 15-летний подросток попал в реанимацию после взрыва ресивера в автомастерской. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 18 сентября в Пушкинском районе. Несовершеннолетний находился в автомастерской, когда во время опрессовки произошла разгерметизация ресивера. В результате он взорвался и в подростка попали разлетевшиеся части бака с сжатым воздухом для прицепов.

Пострадавшего доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, переломы носа, перегородки, глазной орбиты и вывих зуба. Несовершеннолетнего поместили в реанимацию, ее состояние оценили как средне тяжелое.

До этого раненую школьницу в тяжелом состоянии нашли на крыльце школы в Петербурге. Подростка обнаружил случайный прохожий, который позвонил в экстренные службы.

Ранее четырехлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна квартиры в Волгограде.

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