Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуроры получили доступ к информации об активах в криптовалюте

Краснов заявил, что прокуроры получили доступ к данным об активах в криптовалюте

close
Dado Ruvic/Reuters

Прокуроры могут получать сведения о незаконных активах чиновников, в том числе в криптовалюте, при помощи электронной системы межведомственного взаимодействия государственных баз данных. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на девятом заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, передает ТАСС.

Он рассказал, что эта система позволяет прокурорам получать практически любую информацию о проверяемых лицах. Она обеспечивает круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных, их перечень растет.

С помощью нее, в частности, можно узнать о наличии у проверяемых лиц счетов в кредитных учреждениях, полученных доходах, недвижимом имуществе, транспортных средствах, а также совершенных административных правонарушениях и другие сведения, отметил генпрокурор.

Краснов отметил, что в 2023 году с помощью данного ресурса был выявлен факт укрытия госслужащим цифровых валют на сумму более 28 млн рублей.

В апреле экс-сотрудника МВД обвинили в получении рекордной взятки в ₽5 млрд в криптовалюте.

Ранее эксперт объяснил, как легализация криптовалют повлияет на экономику России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами