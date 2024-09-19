Прокуроры получили доступ к информации об активах в криптовалюте

Прокуроры могут получать сведения о незаконных активах чиновников, в том числе в криптовалюте, при помощи электронной системы межведомственного взаимодействия государственных баз данных. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на девятом заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции, передает ТАСС.

Он рассказал, что эта система позволяет прокурорам получать практически любую информацию о проверяемых лицах. Она обеспечивает круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных, их перечень растет.

С помощью нее, в частности, можно узнать о наличии у проверяемых лиц счетов в кредитных учреждениях, полученных доходах, недвижимом имуществе, транспортных средствах, а также совершенных административных правонарушениях и другие сведения, отметил генпрокурор.

Краснов отметил, что в 2023 году с помощью данного ресурса был выявлен факт укрытия госслужащим цифровых валют на сумму более 28 млн рублей.

В апреле экс-сотрудника МВД обвинили в получении рекордной взятки в ₽5 млрд в криптовалюте.

Ранее эксперт объяснил, как легализация криптовалют повлияет на экономику России.