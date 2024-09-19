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Отец пяти детей из Суджи заявил, что в них стрелял боец ВСУ

ТАСС: украинский солдат обстрелял многодетную семью из Суджи в момент эвакуации

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Житель города Суджа в Курской области заявил, что во время эвакуации из населенного пункта по нему с женой и детьми начал стрелять один из вторгшихся в регион украинских солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео, на котором запечатлена беседа мужчины с российскими военными следователями.

По информации агентства, гражданина зовут Роман Яценко. Мужчина рассказал, что в день атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область он работал в другом городе. Но, как только ситуация в Судже ухудшилась, отец семейства вернулся домой и забрал жену с пятью детьми.

Однако пока жители пытались выбраться из населенного пункта, в него уже вошли украинские бойцы. Как сказал Яценко, военные ВСУ открывали огонь по гражданским автомобилям и самим мирным гражданам.

«И он [украинский солдат] начал работать. Я крикнул, «на землю», все бегом. Хлоп. Ну, по-пластунски пролезли, потом прошли за светофор», — вспомнил мужчина.

Как сказал житель города, боец ВСУ стрелял из автомата. При этом он выразил уверенность, что украинский военный знал, что открыл огонь по детям.

Яценко уточнил, что в результате ему с женой и детьми удалось покинуть Суджу и уйти в сторону Курска. Но для этого им пришлось идти по полям.

Ранее житель Курской области обвинил солдат ВСУ в избиении мирных граждан.

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Атаки на Курскую область
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