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Терапевт рассказала, как не заболеть осенью

Терапевт Ярцева посоветовала высыпаться, чтобы не заболеть осенью

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Осенью важно высыпаться и одеваться по погоде, чтобы не заболеть, заявила «Газете.Ru» врач-терапевт Ирина Ярцева. Она отметила, что при дефиците сна сильно снижаются защитные функции организма, из-за этого человек может заболеть ОРВИ.

«В первую очередь, очень важно одеваться по погоде, потому что солнышко обманчивое. Кажется, что тепло или наоборот, некоторые очень тепло одеваются и потеют. Сейчас сезон послойной одежды, чтобы вы быстро смогли что-то поддеть против ветра. Если идете по улице, чтобы смогли надеть что-то от ветра. В метро спустились или в офис зашли, жарко — сняли что-то теплое. Важно высыпаться, потому что при дефиците сна очень сильно снижается иммунная система, защитные функции и легко подхватить ОРВИ. Также желательно проветривать помещения. Сейчас сотрудники вернулись из разных мест, и важно, чтобы была проветриваемость. У нас очень часто в опенспейсах или даже в обычных кабинетах много людей сидит здесь. Нужно создавать проветриваемость воздуха», — сказала она.

Терапевт добавила, что чай с лимоном и имбирь не смогут обезопасить от заболевания.

Ранее врач Лапа рассказала, нужны ли антибиотики для лечения ОРВИ.

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