Кинопарк «Москино» назвали местом притяжения кинопроизводителей

Благодаря кинопарку «Москино» киноиндустрия получила возможность профессионально, масштабно и удобно снимать любой материал для широкой аудитории, заявил актер театра и кино, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

«Разнообразие тематических декораций разных жанров и эпох, собранных в кинопарке, дает мощный толчок для развития российского кино. Все декорации рассчитаны на долгосрочное использование», — сказал он.

По словам Миронова, в кинопарке можно снимать большую часть фильмов или сериалов, не переезжая с места на место.

«Это одна из самых больших в Европе декораций, куда уже стоит очередь из кинокомпаний», — отметил он.

Миронов добавил, что в кинопарке планируют создать большой бассейн для фильмов на морскую тематику.

«Здесь создается продуманная инфраструктура для работы киногрупп – работают гостиница и ресторан. У кинопарка есть все шансы стать местом притяжения не только для российских кинопроизводителей, но и для наших зарубежных партнеров», — сказал он.

Он подчеркнул, что в будущем для посетителей будут проводить разнообразные тематические экскурсии.

Напомним, ранее в Москве открылась первая очередь кинопарка «Москино». Проект реализуют в 3 этапа. На первом этапе построили 18 натурных площадок и 4 павильона, включая «Железнодорожный вокзал» и «Аэропорт». На втором этапе на территории построят 20 натурных площадок, на третьем – 26. Всего в кинопарке «Москино» к 2030 году будет 60 натурных площадок.