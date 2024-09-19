Тюменка обварила двухлетнего сына кипятком и пыталась вылечить сама

В Тюмени мать обварила маленького сына кипятком и два дня самостоятельно лечила мальчика, спасти его не удалось. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 4 мая этого года. Тюменка решила постирать вещи и стала заливать кипяток в стиральную машину, когда к ней подбежал двухлетний сын. В этот момент она дернулась и случайно обварила его горячей водой. В результате ребенок получил ожоги 25% тела.

Однако россиянка не обратилась в больницу сразу же после произошедшего. Она два дня самостоятельно лечила ребенка мазями и обезболивающими препаратами, но его состояние лишь ухудшалось. Когда она вызвала скорую помощь, врачи уже ничем не смогли помочь мальчику, спасти его не удалось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Россиянка полностью признала свою вину и сотрудничала со следствием. Кроме того, она воспитывает еще одного малолетнего ребенка.

Ранее в Волгограде подросток попал в реанимацию, провалившись в яму с кипятком.