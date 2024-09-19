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Двое россиян, находясь в колонии, создали ячейку экстремистской организации

В курганской колонии два заключенных создали ячейку экстремистской организации

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Двух жителей Курганской области, отбывавших наказание в местной колонии, осудили за создание ячейки экстремистской организации и сбор денег на ее финансирование. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судебной системы региона.

Приговор россиянам вынес Курганский городской суд. Следствие выяснило, что мужчины не только координировали деятельность преступной ячейки и финансировали ее работу, но еще и организовали подпольное казино.

Подсудимых признали виновными по статьям «Организация деятельности экстремистской организации», «Финансирование экстремистской деятельности» и «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Мужчинам назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. При этом один из них будет находиться в колонии строгого режима, а другой — в исправительном учреждении особого режима.

До этого сообщалось об обысках у депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева по делу о финансировании экстремистской деятельности. Мужчину называют бывшим функционером Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее жителя Магадана приговорили к двум годам тюрьмы за призывы к насилию в отношении русских.

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