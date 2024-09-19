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«Может рвануть»: россиянам объяснили, как обезопасить себя от взрыва смартфона

Подполковник ФСБ Филатов: мобильники могут тоже рвануть, как и пейджеры в Ливане

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Depositphotos

После массовых взрывов устройств в Ливане – пейджеров и других – очевидно, что подобный трюк можно провернуть и со смартфонами. Причем «заряженные» взрывчаткой гаджеты распознать практически невозможно, особенно если вредоносное ПО вмонтировано в батарейку, рассказал в беседе с 360.ru подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов.

В Ливане, по мнению эксперта, взрывчатку вмонтировали именно в батарейки пейджеров, а также раций и автомобильных радиоприемников. По идее, такое в теории возможно и со смартфонами, предупредил Филатов. Так, злоумышленники могут выкупить партию устройств, начинить их взрывчаткой и вкинуть на рынок по ценам на 15-20% ниже оригинальных. После этого такая партия смартфонов быстро разлетится по физлицам.

Поставлять по такой схеме опасные устройства террористы могут организациям по скидкам.

«Надо понимать, что это такая достаточно теперь распространенная тематика, и, в принципе, назовем это троянскими гаджетами, — отметил подполковник. — Я допускаю, что такие троянские гаджеты могут быть в любой стране, у любого человека, у любой спецслужбы или у какого-то ведомства, которое может подвергнуться такой атаке».

Обезопасить себя от такого можно только одним способом – не иметь смертельно опасных врагов, особенно среди организаций и большой группы людей, считает Филатов. В целом придется принять, что, пока какие-то страны воюют между собой, методики нейтрализации и убийств друг друга будут постоянно совершенствоваться, заключил эксперт.

Напомним, накануне более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Устройства пользователей – членов «Хезболлы» взрывались у людей, занимавшихся повседневными делами. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них – один восьмилетний ребенок. Правительство Ливана назвало это израильской агрессией.

После этого россиян предупредили об угрозе взрыва смартфонов из-за взрывчатки и призвали покупать их только у официальных поставщиков.

Ранее россиян предупредили о возможном минировании iPhone.

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