Пассажир московского метро избил подростка после ссоры

В Москве мужчина избил подростка в метро после произошедшей между ними ссоры. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел в переходе на станции метро «Севастопольская». Между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт, причины ссоры не уточняются.

В ходе словесной перепалки мужчина напал на несовершеннолетнего и несколько раз ударил его по лицу и груди. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Нападавшего планируют привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях. Ситуация находится на контроле в прокуратуре столичного метрополитена.

До этого в Москве пьяный пассажир напал на сотрудника метро и разорвал ему рубашку. Перед этим он набросился на женщину.

Ранее в метро Казани поезд сбил школьницу, ее не спасли.