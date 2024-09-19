Пассажир московского метро избил подростка после ссоры

В Москве мужчина избил подростка в метро после произошедшей между ними ссоры. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По информации ведомства, инцидент произошел в переходе на станции метро «Севастопольская». Между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт, причины ссоры не уточняются.
В ходе словесной перепалки мужчина напал на несовершеннолетнего и несколько раз ударил его по лицу и груди. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Нападавшего планируют привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях. Ситуация находится на контроле в прокуратуре столичного метрополитена.
До этого в Москве пьяный пассажир напал на сотрудника метро и разорвал ему рубашку. Перед этим он набросился на женщину.
Ранее в метро Казани поезд сбил школьницу, ее не спасли.