В Карелии юноша с топором ворвался в магазин

В Карелии 18-летний молодой человек попытался ограбить продуктовый магазин, но его поймали. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в ночь на 18 сентября. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одной из торговых точек города. Прибыв на место вызова, они обнаружили разбитую в магазин дверь. Осмотрев прилегающую к зданию территорию, они вернулись ко входу, где обнаружили грабителя — молодой человек с топором и спортивной сумкой пытался покинуть место преступления.

Нарушителя задержали и передали его полицейским.

До этого в приморском поселке неадекватный мужчина с топором ворвался в магазин, когда там были люди: он размахивал предметом и ранил нескольких человек.

Ранее в Липецкой области мужчина с топором ограбил магазин.