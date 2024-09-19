СМИ сообщили о фейковых SMS-сообщениях, полученных израильтянами

Жители Израиля получили фейковые SMS-сообщения с предупреждением об опасности. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

По данным газеты, сообщения также содержали призывы укрыться на охраняемой территории.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что не имеют отношения к рассылке SMS-сообщений. Израильские военные уточнили, что никаких изменений в оборонной политике командования тыла не было.

«Сообщение распространялось не от нашего имени», — заявили в ЦАХАЛ.

Новостной портал Walla сообщал, что рассылка должна была попытаться посеять панику среди общественности и является тактикой психологической войны.

До этого телеканал Al Masirah сообщал, что члены шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» нанесли удар по цели в городе Хайфе в Израиле.

Для атаки бойцы «Исламского сопротивления Ирака» использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.