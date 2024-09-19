Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в Москве

Полицейская машина дежурит у офиса Wildberries в центре Москвы, где 18 сентября произошло ЧП со стрельбой. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Полицейский автомобиль и несколько правоохранителей дежурят в Романовом переулке. В день ЧП перекрывался весь переулок, проезд был разрешен только для спецмашин. 19 сентября рано утром движение вновь открыли.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо».

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее сообщалось, что Wildberries окажет поддержку родным и близким погибших при стрельбе.