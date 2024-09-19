Врач назвал простой способ, который поможет достать соринку из глаза

Достать соринку из глаза можно без помощи посторонних людей, для этого существует простой способ. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал

профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог Алексей Ермолаев.

По его словам, для этого нужно закрыть глаза, ущипнуть верхнее веко большим и указательным пальцами, после чего — немного оттянуть его от лица.

«Когда вы его оттянули, появляется щелочка и слеза, которой к тому моменту накопилась уже очень-очень большое количество, и она эту соринку смывает вниз. Подержите веко три-четыре секунды и отпустите. При необходимости повторите действие. После этого хорошо бы промыть глаз отваром календулы. Можно воспользоваться каплями с антисептиком, например, альбуцидом, фурацилином», — уточнил Ермолаев.

Врач добавил, что промыть глаз можно и чаем, потому что в нем есть полезные дубильные вещества.

Офтальмолог Группы компаний ОМС Любовь Романова до этого рассказала «Газете.Ru», что в случае, если в глаз попала соринка, иногда достаточно часто моргать, чтобы инородное тело вымылось обильным потоком слезы.

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